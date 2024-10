Come si collegano le ricerche di Hopfield e Hinton all’intelligenza artificiale (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Il lavoro di Geoffrey Hinton e di John Hopfield che è stato insignito del premio Nobel per la Fisica nel 2024 – Come si è detto – ha gettato le basi per i moderni applicativi di intelligenza artificiale, eppure affonda le sue radici negli anni Ottanta. La domanda che è abbastanza scontato farsi è: in che modo gli studi di fisica hanno avuto un impatto sui processi che hanno portato, oggi, a sviluppare strumenti e applicativi Come ChatGPT, Gemini e altri? In che modo il percorso accademico di Hinton e Hopfield è approdato a soluzioni che, in questo momento, sembrano spaventare – stando alle sue dichiarazioni – anche lo stesso Hinton? Proviamo a capirlo. Leggi tutta la notizia su Giornalettismo.com (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Il lavoro di Geoffreye di Johnche è stato insignito del premio Nobel per la Fisica nel 2024 –si è detto – ha gettato le basi per i moderni applicativi di intelligenza, eppure affonda le sue radici negli anni Ottanta. La domanda che è abbastanza scontato farsi è: in che modo gli studi di fisica hanno avuto un impatto sui processi che hanno portato, oggi, a sviluppare strumenti e applicativiChatGPT, Gemini e altri? In che modo il percorso accademico diè approdato a soluzioni che, in questo momento, sembrano spaventare – stando alle sue dichiarazioni – anche lo stesso? Proviamo a capirlo.

