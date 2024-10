Barbara D’Urso nonna bis: “Da oggi il mio cuore è diviso in quattro” (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Barbara D’Urso nonna bis. La conduttrice napoletana dà il benvenuto alla sua seconda nipotina, nata dall’unione tra il suo primogenito Barbara D’Urso nonna bis: “Da oggi il mio cuore è diviso in quattro” su Perizona.it Perizona.it - Barbara D’Urso nonna bis: “Da oggi il mio cuore è diviso in quattro” Leggi tutta la notizia su Perizona.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024)bis. La conduttrice napoletana dà il benvenuto alla sua seconda nipotina, nata dall’unione tra il suo primogenitobis: “Dail mioin” su Perizona.it

