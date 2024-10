Apre il ponte di barche per la piena del Piave: manovratore scivola e scompare in acqua (Di mercoledì 9 ottobre 2024) FOSSALTA DI Piave (VENEZIA) - Cade in acqua mentre manovra il ponte: 75enne disperso a Fossalta di Piave. L'allarme è arrivato verso le 5:15 di questa mattina, mercoledì 9 ottobre, Ilgazzettino.it - Apre il ponte di barche per la piena del Piave: manovratore scivola e scompare in acqua Leggi tutta la notizia su Ilgazzettino.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) FOSSALTA DI(VENEZIA) - Cade inmentre manovra il: 75enne disperso a Fossalta di. L'allarme è arrivato verso le 5:15 di questa mattina, mercoledì 9 ottobre,

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Manovra il ponte di barche tra Noventa e Fossalta di Piave - cade nel fiume e scompare - Un uomo di 78 anni di Musile di Piave, Gianfranco Zamuner, risulta scomparso da mercoledì mattina, intorno alle 5.30, quando è caduto nel fiume tra Fossalta e Noventa di Piave durante le operazioni di sganciamento del ponte di barche. Era in corso la piena quando si è reso necessario aprire il... (Veneziatoday.it)

Ponte di Piave - Luigi Capelli ha compiuto 104 anni - Luigi Capelli ha compiuto giovedì scorso 104 anni, l’ospite più longevo del Centro Servizi “Residenza Gianni Marin” di Ponte di Piave. Originario di Cremona, ha vissuto per tanti anni con la moglie prima in Germania e poi in Svizzera, dove ha lavorato come operaio fino alla sua promozione come... (Trevisotoday.it)

Susanna Recchia scomparsa con figlia di 3 anni da venerdì - dopo aver lasciato lettera d'addio - ricerche vicino al ponte Vidor sul Piave - Ancora senza esito le ricerche di Susanna Recchia, 45 anni, e della sua bimba di 3 anni, mentre cresce di ora in ora l'apprensione dopo che l'auto della donna è stata rinvenuta parcheggiata nei pressi di un ponte. Prima di far perdere ogni traccia, lo scorso venerdì, la 45nne ha lasciato sul ... (Ilgiornaleditalia.it)