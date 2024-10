Ilgiorno.it - Al Grumello per coltivare l’energia

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) La stagione “Cultura2024“ prosegue anche in autunno con “Coltiviamo“, l’appuntamento domenicale dedicato alle discipline energetiche e al potere benefico e rigenerante della natura, in programma fino al 3 novembre. Un’occasione per approcciare le discipline energetiche e per esplorare e approfondire percorsi di benessere originali intrecciati con la botanica e il paesaggio del, tenuti da insegnanti esperti. Domenica alle 10 appuntamento con Raja Yoga: un percorso di conoscenza di sé, di trasformazione interiore, attraverso la comprensione diretta affidata all’esperienza, coltivando così la consapevolezza di "mettersi in relazione e di ascoltare", di stabilire una relazione stabile e continuativa con il corpo.