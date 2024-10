Ilrestodelcarlino.it - Aggressioni al pronto soccorso di Reggio Emilia: l’Ausl sporgerà denuncia

(Di mercoledì 9 ottobre 2024), 9 ottobre 2024 –per la brutale aggressione all’operatore socio sanitario di 38 anni. Si muovono anche i vertici dell’azienda sanitaria, oltre al diretto interessato vittima dell’aggressione: si sta ora valutando se ci sia stata anche interruzione di pubblico servizio, l’altra notte, quando l’oss è stato quasi strangolato da un paziente visibilmente ubriaco nell’atrio del bagno del: “Non riuscivo a respirare, se ci fosse stata una collega, là dentro, al mio posto, non so se ne sarebbe uscita viva”, ha dichiarato il 38enne, che lunedì è andato poi are l’accaduto in Questura.chiederà poi anche di costituirsi parte civile, per quanto riguarda laeffettuata personalmente dall’operatore aggredito.