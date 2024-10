Uomini e Donne registrazione 8 Ottobre 2024: grande passo di Francesca Sorrentino per un corteggiatore (Di martedì 8 ottobre 2024) La registrazione di Uomini e Donne dell’8 Ottobre 2024 ha visto nuovi sviluppi nel trono classico. Francesca Sorrentino ha rafforzato la sua connessione con Gianmarco portandolo a casa sua per un’esterna intima e positiva. Michele ha fatto una nuova conoscenza, portando in esterna la corteggiatrice Veronica. Nel frattempo, Alessio ha deciso di eliminare Amail, mettendo fine alla sua permanenza nel programma. Questi eventi hanno scosso le dinamiche del trono, offrendo al pubblico momenti intensi e sorprendenti. Uomini e Donne registrazione 8 Ottobre 2024, Francesca e Gianmarco: un’esterna sempre più intima La frequentazione tra Francesca e Gianmarco sembra andare a gonfie vele. Nella registrazione dell’8 Ottobre, Francesca ha deciso di portare Gianmarco a casa sua per un’esterna, un gesto che ha indicato una crescente intimità tra i due. Anticipazionitv.it - Uomini e Donne registrazione 8 Ottobre 2024: grande passo di Francesca Sorrentino per un corteggiatore Leggi tutta la notizia su Anticipazionitv.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Ladidell’8ha visto nuovi sviluppi nel trono classico.ha rafforzato la sua connessione con Gianmarco portandolo a casa sua per un’esterna intima e positiva. Michele ha fatto una nuova conoscenza, portando in esterna la corteggiatrice Veronica. Nel frattempo, Alessio ha deciso di eliminare Amail, mettendo fine alla sua permanenza nel programma. Questi eventi hanno scosso le dinamiche del trono, offrendo al pubblico momenti intensi e sorprendenti.e Gianmarco: un’esterna sempre più intima La frequentazione trae Gianmarco sembra andare a gonfie vele. Nelladell’8ha deciso di portare Gianmarco a casa sua per un’esterna, un gesto che ha indicato una crescente intimità tra i due.

