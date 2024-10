Ilgiorno.it - Un galà di magia a fin di bene per la Caritas

Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it

(Di martedì 8 ottobre 2024) Uno spettacolo diper sostenere la. Il Nuovo apre le porte alla solidarietà, sul palco il 12 ottobre alle 16, “Arcore Magic Show“. Un appuntamento pensato per stupire genitori e figli, protagonisti straordinari talenti che si esibiranno per far conoscere il lavoro dei volontari sul territorio e contribuire a alla raccolta fondi lanciata dall’organizzazione per aiutare chi è in difficoltà. Tanti gli illusionisti: Tornado, il mago Lele, il mago Tittix, Anna Tempesta, Chiara Sander&Mozzarello, Mirco Menegatti, Emanuela, Francesco Illusionist. L’intero ricavato dell’iniziativa andrà all’ente. I biglietti si possono acquistare sulla piattaforma trustmeup.com e costano 5 euro per bambini fino a 10 anni, 10 per gli altri e 50 per Vip e autorità. Per entrare chi comprerà l’ingresso on-line deve portare la ricevuta con sé. Bar.Cal.