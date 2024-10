UeD anticipazioni: 40enne per Gemma, Mario prende una decisione (Di martedì 8 ottobre 2024) Le anticipazioni di UeD relative alla registrazione di oggi, martedì 8 ottobre 2024, rivelano che ci sono stati dei nuovi arrivi al Trono Over, specie per Gemma Galgani. Mario Cusitore, dal canto suo, ha preso una decisione piuttosto drastica in merito al rapporto con Margherita. Anche per Gabriele ci sono state delle novità. In merito ai più giovani, invece, è avvenuto un colpo di scena. La corteggiatrice Amal, che sembrava essere riuscita a catturare l'attenzione di entrambi i tronisti, è stata mandata via. anticipazioni Trono Over UeD: Mario prende una decisione, Gemma conosce un nuovo cavaliere Nella registrazione Uomini e Donne di oggi si è partiti dal Trono Over. Gemma Galgani ha deciso di interrompere la frequentazione con il cavaliere che stava conoscendo da un po' di giorni. Al contempo, però, la dama ha ricevuto la visita in studio di un nuovo spasimante. Tvpertutti.it - UeD anticipazioni: 40enne per Gemma, Mario prende una decisione Leggi tutta la notizia su Tvpertutti.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Ledi UeD relative alla registrazione di oggi, martedì 8 ottobre 2024, rivelano che ci sono stati dei nuovi arrivi al Trono Over, specie perGalgani.Cusitore, dal canto suo, ha preso unapiuttosto drastica in merito al rapporto con Margherita. Anche per Gabriele ci sono state delle novità. In merito ai più giovani, invece, è avvenuto un colpo di scena. La corteggiatrice Amal, che sembrava essere riuscita a catturare l'attenzione di entrambi i tronisti, è stata mandata via.Trono Over UeD:unaconosce un nuovo cavaliere Nella registrazione Uomini e Donne di oggi si è partiti dal Trono Over.Galgani ha deciso di interrompere la frequentazione con il cavaliere che stava conoscendo da un po' di giorni. Al contempo, però, la dama ha ricevuto la visita in studio di un nuovo spasimante.

