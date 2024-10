Ilrestodelcarlino.it - Ubriaco davanti al dormitorio. La responsabile chiama la polizia

Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it

(Di martedì 8 ottobre 2024) Domenica sera le Volanti delladi Stato sono intervenute presso unper persone senza fissa dimora, a seguito di una segnalazione pervenuta dalla, che denunciava la presenza di un uomo in evidente stato di ebbrezza e con atteggiamenti molesti. La donna si era mostrata particolarmente preoccupata dalla eccessiva veemenza con cui l’uomo aveva insistito per entrare nella struttura ricettiva. Alla vista degli agenti, giunti rapidamente sul posto, il soggetto è andato in escandescenza, dapprima minacciando gli uomini delle Volanti e strappando il verbale con cui laaveva proceduto a sanzionarlo per lo stato di manifesta ubriachezza, poi, tentando di sferrare pugni agli operatori intervenuti.