Tre Valli Varesine 2024, Adam Hansen sulla cancellazione: "Si è ascoltato i ciclisti, grazie per la comprensione" (Di martedì 8 ottobre 2024) Purtroppo non c'è stato niente da fare: il meteo e la pioggia battente hanno avuto la meglio e non si è conclusa la 103a edizione della Tre Valli Varesine. La corsa è partita, si è gareggiato nei primi 50 km con una fuga che aveva tentato l'attacco, ma le condizioni erano semplicemente impraticabili. Tadej Pogacar sull'annullamento della Tre Valli Varesine: "Troppa acqua, condizioni di scarsa sicurezza" Tadej Pogacar ha già parlato a nome dei corridori per concordare con questa decisione per condizioni di poca sicurezza e al parere dello sloveno è andato dietro anche il presidente della CPA – Associazioni ciclisti Professionisti, Adam Hansen, che ha detto la sua sui corridori che si sono fermato dopo la prima parte della corsa chiedendo la cancellazione.

