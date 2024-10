Travolgono in auto il fidanzato figlia, coppia a processo per tentato omicidio (Di martedì 8 ottobre 2024) L’ipotesi è che si sia trattato di una vendetta dopo una presunta aggressione alla ragazza da parte dell’uomo Repubblica.it - Travolgono in auto il fidanzato figlia, coppia a processo per tentato omicidio Leggi tutta la notizia su Repubblica.it (Di martedì 8 ottobre 2024) L’ipotesi è che si sia trattato di una vendetta dopo una presunta aggressione alla ragazza da parte dell’uomo

42enne si ferma a una piazzola - lo travolgono in pieno mentre esce dall’auto - Un uomo di 42 anni, di origini marocchine, ha tragicamente perso la vita ieri sull’A2 Autostrada del Mediterraneo, tra gli svincoli di Lamezia Terme e Pizzo, in direzione nord. Mentre stava aprendo la portiera della sua auto, è stato travolto da un’altra vettura in transito. . Il tragico evento ... (Thesocialpost.it)