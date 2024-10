Tra gli italiani ci sono anche Mahmood, The Kolors e Ghali (Di martedì 8 ottobre 2024) sono stati annunciate le nomination degli MTV EMAs 2024. Taylor Swift guida la classifica con sette nomination, tra cui Best Artist, Best Video, Best Pop e Biggest Fans. Seguono dietro con cinque candidature Ariana Grande, Billie Eilish, Charli XCX e Sabrina Carpenter per le categorie Best Song, Best Video e Best Artist. Iodonna.it - Tra gli italiani ci sono anche Mahmood, The Kolors e Ghali Leggi tutta la notizia su Iodonna.it (Di martedì 8 ottobre 2024)stati annunciate le nomination degli MTV EMAs 2024. Taylor Swift guida la classifica con sette nomination, tra cui Best Artist, Best Video, Best Pop e Biggest Fans. Seguono dietro con cinque candidature Ariana Grande, Billie Eilish, Charli XCX e Sabrina Carpenter per le categorie Best Song, Best Video e Best Artist.

MTV EMA 2024, tutte le nomination: in testa sempre Taylor Swift - È stata resa nota oggi, 8 ottobre, la lista delle nomination per l'edizione 2024 degli MTV Europe Music Awards, in programma il prossimo 10 novembre presso l'arena Co-op Live a Manchester. (rockol.it)

Schoolboy Q Has a Shot at Winning the Best Rap Album Grammy. Will Eminem Play Spoiler? - Grammys' Best Country Song Race Could Pit Two Former Duet Partners Against Each Other ... (yahoo.com)

Tutte le nomination degli MTV EMA 2024: Taylor Swift in corsa in sette categorie. Votazioni aperte per il "Best Italian Act" - A guidare le nomination degli MTV EMA 2024 è il fenomeno Taylor Swift, che si è candidata in ben sette categorie. Seguono con cinque nomination ciascuna Ariana Grande, Billie Eilish, Charli XCX e ... (rtl.it)