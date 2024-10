Rinnovo Kvaratskhelia, nuovo incontro Jugeli-Napoli dopo la sosta! I dettagli del nuovo contratto (Di martedì 8 ottobre 2024) nuovo incontro dopo la sosta di ottobre per definire contratto Kvaratskhelia da 6 milioni: possibile clausola d’uscita oltre 100 milioni. NOTIZIE MERCATO Napoli. Il futuro di Khvicha Kvaratskhelia, stella georgiana del Napoli, si arricchisce di nuove prospettive. dopo la sosta di ottobre, il suo agente Mamuka Jugeli e la dirigenza partenopea si incontreranno nuovamente per definire i dettagli del Rinnovo contrattuale. Secondo quanto riportato dall’edizione georgiana della Gazzetta dello Sport, sia il club che il giocatore desiderano raggiungere un accordo entro la fine dell’anno. Il direttore sportivo del Napoli, Giovanni Manna, ha confermato che Kvaratskhelia è soddisfatto della sua esperienza in azzurro e non ha intenzione di lasciare la squadra. Le parti stanno negoziando un nuovo contratto che prevede un ingaggio di 6 milioni di euro annui, con un prolungamento fino al 2029. Napolipiu.com - Rinnovo Kvaratskhelia, nuovo incontro Jugeli-Napoli dopo la sosta! I dettagli del nuovo contratto Leggi tutta la notizia su Napolipiu.com (Di martedì 8 ottobre 2024)ladi ottobre per definireda 6 milioni: possibile clausola d’uscita oltre 100 milioni. NOTIZIE MERCATO. Il futuro di Khvicha, stella georgiana del, si arricchisce di nuove prospettive.ladi ottobre, il suo agente Mamukae la dirigenza partenopea si incontreranno nuovamente per definire idelcontrattuale. Secondo quanto riportato dall’edizione georgiana della Gazzetta dello Sport, sia il club che il giocatore desiderano raggiungere un accordo entro la fine dell’anno. Il direttore sportivo del, Giovanni Manna, ha confermato cheè soddisfatto della sua esperienza in azzurro e non ha intenzione di lasciare la squadra. Le parti stanno negoziando unche prevede un ingaggio di 6 milioni di euro annui, con un prolungamento fino al 2029.

