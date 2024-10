Reumatologia e Salute Globale al Centro del Congresso CReI (Di martedì 8 ottobre 2024) Dal 9 al 12 ottobre 2024, il Palazzo dei Congressi di Firenze ospita il XXVII Congresso nazionale del Collegio Reumatologi Italiani (CReI). L’evento, dal titolo “What Else?”, segue l’approccio One Health, puntando su una visione integrata e Globale della Salute. Come ha affermato la presidente del CReI, Daniela Marotto, “si porrà la persona e la L'articolo Reumatologia e Salute Globale al Centro del Congresso CReI proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Malawi: contro la malaria, vaccino annunciato dall’OMS Obesità: un rischio che si può prevedere alla nascita CRISPR: dibattito sulla correzione del genoma umano Genoma Umano: la “risposta” al dibattito del WHO La Fibra ottica la biopsia e la diagnostica medica Malattie Dermatologiche: nasce SKIN Leggi tutta la notizia su .com (Di martedì 8 ottobre 2024) Dal 9 al 12 ottobre 2024, il Palazzo dei Congressi di Firenze ospita il XXVIInazionale del Collegio Reumatologi Italiani (). L’evento, dal titolo “What Else?”, segue l’approccio One Health, puntando su una visione integrata edella. Come ha affermato la presidente del, Daniela Marotto, “si porrà la persona e la L'articoloaldelproviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Malawi: contro la malaria, vaccino annunciato dall’OMS Obesità: un rischio che si può prevedere alla nascita CRISPR: dibattito sulla correzione del genoma umano Genoma Umano: la “risposta” al dibattito del WHO La Fibra ottica la biopsia e la diagnostica medica Malattie Dermatologiche: nasce SKIN

Reumatologia e Salute Globale al Centro del Congresso CReI - Dal 9 al 12 ottobre 2024, il Palazzo dei Congressi di Firenze ospita il XXVII Congresso nazionale del Collegio Reumatologi Italiani (CReI). L’evento, dal titolo “What Else?”, segue l’approccio One Hea ... (webmagazine24.it)

Asset allocation: come muoversi tra le divergenze economiche globali - Una leggera propensione positiva grazie al quadro globale e all’allentamento in corso da parte delle banche centrali. Preferenza per IG rispetto a HY e ancora una preferenza per il debito bancario ... (bluerating.com)

Tutto il mondo al Como Lake 2024 per il futuro del digitale. Ospite di lusso Google: consulenza gratuita alle aziende - Dal 15 al 18 ottobre 2024 presso il Centro Internazionale Esposizione e Congressi di Villa Erba a Cernobbio, si terrà la seconda edizione di ComoLake 2024, un evento nato per contribuire al confronto ... (comozero.it)