Terzotemponapoli.com - Radio Goal – Neres vale tre Lozano, Buongiorno? E’ stata la prima scelta di Conte e su Raspadori…

(Di martedì 8 ottobre 2024) Flachi: “Raspadori? Ha le caratteristiche diverse dagli altri, ultimamente i 10 mancano. Mi sembrava un profilo adatto a ricoprire questo ruolo qui, ma non capisco come mainon abbia avuto la forza di fargli fare delle partite consecutive per capirne il valore” Petras, Ludi, Galeone, Compagnoni, De Maggio, Morabito, Paganini, Flachi, Valdifiori, Vigliotti e Colantuono hanno partecipato a, trasmissione in onda sulle frequenze di Kiss Kiss Napoli per parlare del Napoli e di altro. Questi i loro interventi riportati da TerzoTempoNapoli,Com Martin Petras, ex membro dell’entourage di Marek Hamsik, ha parlato ai microfoni di kisskissnapoli.it: Dalla Slovacchia tutti parlavano bene di Lobotka, cosa si intravedeva in lui? “Lo avevo già detto tante volte, anche dopo quella stagione in cui non è andato bene, non ci credeva quasi nessuno.