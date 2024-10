Puntomagazine.it - Prius Campania: 75 milioni di fondi per la rigenerazione urbana della costa vesuviana

(Di martedì 8 ottobre 2024) Regione e Comuni uniti in un piano che punta a migliorare la qualitàvita e promuovere uno sviluppo sostenibile Lavoro sinergico e visione unitaria tra le amministrazioni dei territori vesuviani costieri per dare il via alle opere da realizzare nell’ambito dei Programmi diIntegrataSostenibile (), per 75di euro di risorse stanziate. È quanto emerso dall’incontro programmatico convocato dall’assessore all’urbanisticaRegioneBruno Discepolo, alla presenza dei consiglieri regionali Mario Casillo, Carmine Mocerino e Loredana Raia e con i sindaci Luigi Vicinanza (Castellammare di Stabia), Vincenzo Cuomo (Portici), Corrado Cuccurullo (Torre Annunziata), Luigi Mennella (Torre del Greco), e Luigi Luciani (vicesindaco di Ercolano).