PRIMA PAGINA-Meloni in sinagoga a un anno dal massacro di Hamas in Israele

Un massacro difficile da ricordare e impossibile da dimenticare, il cui anniversario è duro da commemorare. Quella del 7 ottobre è destinata a diventare una data scolpita nella pietra per diversi motivi. Innanzitutto, per l'efferatezza dei diversi e contestuali raid di Hamas in territorio israeliano che, oltre a morti e feriti, hanno visto anche il

