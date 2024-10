Nobel, premio per la Fisica a John Hopfield e Geoffrey Hinton (Di martedì 8 ottobre 2024) L’Accademia reale svedese delle scienze ha deciso di assegnare il premio Nobel per la Fisica 2024 a John J. Hopfield e Geoffrey E. Hinton “per scoperte e invenzioni fondamentali che consentono l’apprendimento automatico con reti neurali artificiali”. La motivazione del premio “I due premi Nobel per la Fisica di quest’anno hanno utilizzato gli strumenti della materia per sviluppare metodi che sono alla base del potente apprendimento automatico di oggi”, ha dichiarato il comitato del Nobel in un comunicato stampa. Hopfield svolge le sue ricerche presso l’Università di Princeton, mentre Hinton lavora presso l’Università di Toronto. Lapresse.it - Nobel, premio per la Fisica a John Hopfield e Geoffrey Hinton Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di martedì 8 ottobre 2024) L’Accademia reale svedese delle scienze ha deciso di assegnare ilper la2024 aJ.E.“per scoperte e invenzioni fondamentali che consentono l’apprendimento automatico con reti neurali artificiali”. La motivazione del“I due premiper ladi quest’anno hanno utilizzato gli strumenti della materia per sviluppare metodi che sono alla base del potente apprendimento automatico di oggi”, ha dichiarato il comitato delin un comunicato stampa.svolge le sue ricerche presso l’Università di Princeton, mentrelavora presso l’Università di Toronto.

