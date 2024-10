Spazionapoli.it - “Neres vale tre Lozano!”: arriva la sentenza in diretta

(Di martedì 8 ottobre 2024) Un avvio di stagione importante per Davidto in estate al Napoli. In queste ore èta unamolto particolare in. Davidha avuto senza dubbio un impatto molto importante sul calcio italiano. Quando sono passate soltanto otto giornate dall’inizio della Serie A, il brasiliano ha già realizzato due gol e quattro assist tra campionato e Coppa Italia. Un andamento considerevole, stando anche a quelli che sono stati i minuti giocati fino a questo momento.è uno degli attaccanti che è meno sceso in campo fino a questo momento: soltanto Ngonge, Cheddira e Zerbin hanno raccolto meno minuti sul rettangolo di gioco, il che lascia intendere quanto il suo avvio di stagione rappresenta un unicum per gli ultimi anni del Napoli.