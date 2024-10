Milan, Pulisic devastante: i numeri in stagione, i due record raggiunti (Di martedì 8 ottobre 2024) Christian Pulisic, attaccante del Milan, ha avuto un avvio di stagione (personale) da capogiro. È il giocatore in più della squadra rossonera Pianetamilan.it - Milan, Pulisic devastante: i numeri in stagione, i due record raggiunti Leggi tutta la notizia su Pianetamilan.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Christian, attaccante del, ha avuto un avvio di(personale) da capogiro. È il giocatore in più della squadra rossonera

Milan - Pulisic è sempre più determinante. Forse l’unico insostituibile - Christian Pulisic, attaccante del Milan, ha avuto un avvio di stagione (personale) da capogiro. È il giocatore in più della squadra rossonera. (Pianetamilan.it)

SOCIAL Daily Milan - tifosi contro Paulo Fonseca : ma Pulisic è il primo a non obbedire. I commenti - Così non è stato e tra i tifosi è scoppiata la polemica: “Pulisic doveva tirare il rigore” dice Angelo Nolano. I social di Daily Milan hanno raccolto lo sfogo di tanti tifosi rossoneri stanchi di Paulo Fonseca: anche Christian Pulisic nel mirino Dopo la sconfitta dei rossoneri per mezzo della ... (Dailymilan.it)

Milan - Pulisic merita più rispetto : Fonseca preoccupante sul caso rigori|Primapagina - PULISIC DA RISPETTARE – 5 gol e 2 assist in 7 partite per un Pulisic sempre più decisivo. Dal canto suo Pulisic può e deve assumersi qualche responsabilità in più per diventare la guida di un gruppo che deve compattarsi in fretta. Perché quella di ieri è una palese mancanza di rispetto. O ... (Justcalcio.com)