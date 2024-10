LIVE Roma-Wolfsburg 1-0, Champions League calcio femminile in DIRETTA: Dragoni spreca davanti al portiere! (Di martedì 8 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 84? Dentro Giacinti, fuori Viens nella Roma. 82? Stanchezza per questo finale di partita. 80? Grande difesa di Kumagai, riparte la Roma. 78? Fuori Giugliano e Dragoni, dentro Pilgrim e Troelsgaard nella Roma. 76? Fuori Wilms e dentro Rabano nel Wolfsburg. 74? Parata strepitosa di Ceasar su Hendemann. 72? Destro di Dragoni che finisce sul fondo. 70? Hendemann lanciata in velocità , pallone troppo lungo che finisce fuori. 68? Traversa del Wolfsburg con Hendermann. 66? Roma che prepara dei cambi. 64? Dentro Hendemann, fuori Beerensteyn nel Wolfsburg. 62? Popp di testa sfiora la traversa. 60? Spinge il Wolfsburg in fase offensiva. 58? Beerensteyn lamenta una trattenuta. Ma si continua a giocare. 56? Haavi con il destro impegna il portiere tedesco. 54? Possesso palla continuo della Roma. 52? Traversa da parte di Hegering dopo un corner offensivo. Oasport.it - LIVE Roma-Wolfsburg 1-0, Champions League calcio femminile in DIRETTA: Dragoni spreca davanti al portiere! Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di martedì 8 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA84? Dentro Giacinti, fuori Viens nella. 82? Stanchezza per questo finale di partita. 80? Grande difesa di Kumagai, riparte la. 78? Fuori Giugliano e, dentro Pilgrim e Troelsgaard nella. 76? Fuori Wilms e dentro Rabano nel. 74? Parata strepitosa di Ceasar su Hendemann. 72? Destro diche finisce sul fondo. 70? Hendemann lanciata in velocità , pallone troppo lungo che finisce fuori. 68? Traversa delcon Hendermann. 66?che prepara dei cambi. 64? Dentro Hendemann, fuori Beerensteyn nel. 62? Popp di testa sfiora la traversa. 60? Spinge ilin fase offensiva. 58? Beerensteyn lamenta una trattenuta. Ma si continua a giocare. 56? Haavi con il destro impegna iltedesco. 54? Possesso palla continuo della. 52? Traversa da parte di Hegering dopo un corner offensivo.

