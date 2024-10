LIVE Cobolli-Djokovic 1-6, 2-6, ATP Shanghai 2024 in DIRETTA: un serbo pauroso agli ottavi (Di martedì 8 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Si chiude la DIRETTA LIVE e il positivo torneo di Flavio Cobolli, che ritroveremo a Basilea. Un saluto sportivo agli amici di OA Sport! 13:50 Djokovic che dice: “Cobolli ovviamente era esausto dal match di ieri notte”. Non crediamo che il romano sia stato condizionato dal match con Stan Wawrinka, semplicemente ha sbattuto contro il giocatore più forte della storia del Gioco. 13:47 Le statistiche lasciano il tempo che trovano, pazzesca la resa al servizio del belgradese: 60% di prime in campo, 83% con la prima e un clamoroso 13/16 (81%) con la seconda. L’azzurro paga ovviamente dazio sulla seconda (30%), mentre con la prima poco ha potuto altresì, al netto dei 3 ace, vista la giornata del serbo in ribattuta. 13:46 Clamorosa prova di forza del serbo, che mette tutti d’accordo sulla sua volontà di qualificarsi per le ATP Finals. Djokovic b. Oasport.it - LIVE Cobolli-Djokovic 1-6, 2-6, ATP Shanghai 2024 in DIRETTA: un serbo pauroso agli ottavi Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di martedì 8 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LASi chiude lae il positivo torneo di Flavio, che ritroveremo a Basilea. Un saluto sportivoamici di OA Sport! 13:50che dice: “ovviamente era esausto dal match di ieri notte”. Non crediamo che il romano sia stato condizionato dal match con Stan Wawrinka, semplicemente ha sbattuto contro il giocatore più forte della storia del Gioco. 13:47 Le statistiche lasciano il tempo che trovano, pazzesca la resa al servizio del belgradese: 60% di prime in campo, 83% con la prima e un clamoroso 13/16 (81%) con la seconda. L’azzurro paga ovviamente dazio sulla seconda (30%), mentre con la prima poco ha potuto altresì, al netto dei 3 ace, vista la giornata delin ribattuta. 13:46 Clamorosa prova di forza del, che mette tutti d’accordo sulla sua volontà di qualificarsi per le ATP Finals.b.

LIVE America’s Cup femminile 2024 in DIRETTA : Luna Rossa vuole aggiudicarsi il girone - Guidate dalle timoniere Giulia Conti e Margherita Porro, con le trimmer Maria Giubilei e Giulia Fava, le azzurre hanno ottenuto tre vittorie ed un bottino di 33 punti nella prima tornata di regate. Tra poco più di venti minuti via alla prima regata. In classifica infatti le britanniche di Athena ... (Oasport.it)

LIVE Cobolli-Djokovic 1-6 - 2-5 - ATP Shanghai 2024 in DIRETTA : serve per il match un serbo pauroso - Si parte alle 12:30 con la DIRETTA LIVE del match di 3° turno tra Flavio Cobolli e Novak Djokovic, vi aspettiamo! . 0-40 Aveva accelerato alla grande con il dritto Cobolli, ha poi sprecato tutto vicino alla rete. 30-30 Doppio fallo (1°). 30-0 In rete il recupero estremo del romano con il dritto ... (Oasport.it)

LIVE Tre Valli Varesine 2024 in DIRETTA : Mas e Bardet in fuga con altri quattro - ma il gruppo controlla - 9. 12. 17 nonostante i dubbi della vigilia legati al maltempo, partirà l’edizione 103 della corsa che chiude il Trittico Lombardo. 21 Corridori che stanno andando verso il chilometro 0. 13. 12. Dopo il via da Busto Arsizio, si percorrerà un tratto in linea iniziale di 26,1 chilometri che si ... (Oasport.it)