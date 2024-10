L’arte prestata al cinema: il regista Matteo Mavero presenta il documentario/tributo “Damnjan” a Roma (Di martedì 8 ottobre 2024) 9 ottobre 2024 Ambasciata della Repubblica di Serbia a Roma L’arte prestata al cinema. In tante celebri pellicole le opere pittoriche hanno influenzato i registi fino a farli decidere di spostare una inquadratura per dare maggiore risalto ad un dipinto presente sulla scena. Questo a testimonianza del fatto che l’incontro tra pittura e cinema ha rappresentato, e rappresenta, un legame profondo che si traduce in emozioni visive che impreziosiscono le storie. Ne è fermamente convinto il regista Matteo Mavero che su questo binomio ha fondato la sua mission e che si prepara al debutto di un documentario/tributo all’artista serbo Damnjan. Romadailynews.it - L’arte prestata al cinema: il regista Matteo Mavero presenta il documentario/tributo “Damnjan” a Roma Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it (Di martedì 8 ottobre 2024) 9 ottobre 2024 Ambasciata della Repubblica di Serbia aal. In tante celebri pellicole le opere pittoriche hanno influenzato i registi fino a farli decidere di spostare una inquadratura per dare maggiore risalto ad un dipinto presente sulla scena. Questo a testimonianza del fatto che l’incontro tra pittura eha rapto, e rap, un legame profondo che si traduce in emozioni visive che impreziosiscono le storie. Ne è fermamente convinto ilche su questo binomio ha fondato la sua mission e che si prepara al debutto di unall’artista serbo

