La scuola Bellani viene smontata e ricostruita | gli studenti per 2 anni studieranno anche nei container

A gennaio gli alunni della scuola media Bellani dovranno lasciare la loro storica sede che, come atteso da anni, verrà smontata e poi ricostruita. Problemi di amianto che da anni vedeva la necessità di una sistemazione della scuola che ha quasi 60 anni. Problemi che ora verranno risolti

