La Rata si gode Cognigni: "Il più letale della categoria" (Di martedì 8 ottobre 2024) La Maceratese aveva gli occhi addosso domenica a Matelica, c’era curiosità per capire come i biancorossi avrebbero reagito al primo stop in gare ufficiali, patito il mercoledì a Chiesanuova per la Coppa Italia. Inoltre dopo il pari interno con il Montegranaro, avversario valido, il calendario riservava alla capolista d’Eccellenza una sfida ancor più difficile. Il primo vero scontro diretto d’alta classifica, leader in casa della vice (assieme al Chiesanuova fino a domenica). Al "Giovanni Paolo II" la Maceratese ha fornito la prestazione che dirigenza e tifosi si auguravano, o meglio è nuovamente andata sotto confermando i limiti d’approccio, ma poi è venuta fuori alla grande e con notevole carattere, riuscendo ad imporsi nonostante il penalty fallito da bomber Cognigni (autore di una doppietta). Ilrestodelcarlino.it - La Rata si gode Cognigni: "Il più letale della categoria" Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di martedì 8 ottobre 2024) La Maceratese aveva gli occhi addosso domenica a Matelica, c’era curiosità per capire come i biancorossi avrebbero reagito al primo stop in gare ufficiali, patito il mercoledì a Chiesanuova per la Coppa Italia. Inoltre dopo il pari interno con il Montegranaro, avversario valido, il calendario riservava alla capolista d’Eccellenza una sfida ancor più difficile. Il primo vero scontro diretto d’alta classifica, leader in casavice (assieme al Chiesanuova fino a domenica). Al "Giovanni Paolo II" la Maceratese ha fornito la prestazione che dirigenza e tifosi si auguravano, o meglio è nuovamente andata sotto confermando i limiti d’approccio, ma poi è venuta fuori alla grande e con notevole carattere, riuscendo ad imporsi nonostante il penalty fallito da bomber(autore di una doppietta).

