La NOVITà Il club rossonero lancia la sua Hall of Fame Franco Baresi il primo membro ufficiale

Il Milan ha annunciato il lancio della sua "Hall of Fame", per onorare giocatori e figure chiave che hanno lasciato un segno indelebile nella storia rossonera. L'iniziativa rientra nell'ambito delle celebrazioni del 125° anniversario del club e "incarna l'impegno del Milan nel riconoscere l'eccellenza, la passione e i valori che hanno definito i rossoneri nel corso della loro storia". La Hall of Fame del Milan vuole celebrare personaggi che hanno rappresentato il club in maniera distintiva, dentro e fuori dal campo, attraverso i loro successi, la loro condotta e il loro impegno. Franco Baresi (festeggia i 50 anni con il club) sarà il primo membro ufficiale della Hall of Fame. "Onorato di essere stato scelto dal Milan come primo membro ad entrare nella Hall of Fame. Questo riconoscimento mi riempie di orgoglio".

