Lanazione.it - La forza della determinazione ricarica il morale della Fezzanese

(Di martedì 8 ottobre 2024) La vittoriavoglia e, la prima stagionale, per laquella che ha ottenuto meritatamente nella quinta giornata del girone E di serie D battendo per 1-0 il Figline fino ad allora imbattuto. Un risultato arrivato in un momento estremamente delicato e difficile dopo le prime quattro giornate caratterizzate da tre sconfitte e un pareggio. I tre punti la rilanciano così in classifica consentendogli di staccare di due lunghezze il San Donato Tavarnelle, lasciato da solo in fondo alla graduatoria, e di agganciare al terz’ultimo posto la Sangiovannese alla quale farà visita domenica prossima nella sesta giornata in un importantissimo scontro diretto per la salvezza. Il gol partita, il primo stagionale, porta la firma di Cantatore.