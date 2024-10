Ilrestodelcarlino.it - Interrogati prima dell’arresto: i due operai restano in silenzio

(Di martedì 8 ottobre 2024) Sono in carcere Gianfranco e Francis Trevor Fabozzi, i due fratelli di 41 e 40 residenti in provincia di Benevento arrestati per una raffica di furti di rame: ne avrebbero portati via in otto mesi 70 quintali, presi da case, cimiteri e strutture turistiche, guadagnando 50mila euro. I due, già noti alle forze dell’ordine, sono arrivati nell’alto Maceratese per lavorare alla ricostruzione post sisma. Ma da quanto emerso con le indagini dei carabinieri di Camerino e Tolentino, dopo l’attività nei cantieri si sarebbero depredati al saccheggio dei discendenti in rame, prendendo di mira le zone più isolate del cratere sismico. Dopo i primi sospetti, sotto alle loro auto sono stati collocati i dispositivi Gps grazie ai quali i carabinieri sono riusciti a seguire i loro spostamenti. Così si è visto che i due si trovavano sempre nelle zone dove poi venivano scoperti i furti di rame.