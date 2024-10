Incidente domestico per l’ex Napoli e Man United Tuanzebe: ecco cos’è successo (Di martedì 8 ottobre 2024) Incidente domestico per l'ex difensore di Napoli, Aston Villa e Manchester United: l'allenatore della sua squadra lo ha confermato Golssip.it - Incidente domestico per l’ex Napoli e Man United Tuanzebe: ecco cos’è successo Leggi tutta la notizia su Golssip.it (Di martedì 8 ottobre 2024)per l'ex difensore di, Aston Villa e Manchester: l'allenatore della sua squadra lo ha confermato

Incidente domestico in una casa d'accoglienza per migranti : giovane ustionato in ospedale - Ha aperto il gas ed ha perso tempo. Quando ha acceso per mettersi ai fornelli e cucinare, una fiammata lo ha investito e, a causa dei vestiti in acrilico che indossava, s'è ustionato e anche pesantemente. Un immigrato, ospite di una casa d'accoglienza di Licata, è stato trasferito al pronto... (Agrigentonotizie.it)

Tuanzebe ha rischiato di perdere il pollice in un incidente domestico : è stato operato d’urgenza - L'incidente in cucina è stato tremendo per Tuanzebe: l'ex difensore del Napoli ha rischiato di perdere un dito mentre lavava i piatti a casa sua la scorsa settimana.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Incidente domestico per il vicesindaco Alfonso Antoniozzi - ricoverato in ospedale da una settimana - Incidente domestico per Alfonso Antoniozzi. Il vicesindaco di Viterbo si trova ricoverato in ospedale dallo scorso martedì. . . . L'episodio, che lo ha costretto a saltare l'ultimo consiglio comunale, gli avrebbe causato la frattura di otto costole, una delle quali avrebbe lievemente perforato la ... (Viterbotoday.it)