In Piazza Matteotti appuntamento con la lettura animata "Il Re piccolino" (Di martedì 8 ottobre 2024) Proseguono i pomeriggi di animazione della rassegna “Autunno in Centro Storico” organizzati da Modenamoremio, società di promozione del Centro Storico di Modena.Mercoledì 9 ottobre, alle 17, in Piazza Matteotti, la casa editrice modenese Tomolo proporrà una lettura animata del libro “Il Re Modenatoday.it - In Piazza Matteotti appuntamento con la lettura animata "Il Re piccolino" Leggi tutta la notizia su Modenatoday.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Proseguono i pomeriggi di animazione della rassegna “Autunno in Centro Storico” organizzati da Modenamoremio, società di promozione del Centro Storico di Modena.Mercoledì 9 ottobre, alle 17, in, la casa editrice modenese Tomolo proporrà unadel libro “Il Re

Mostri e Lochness in Piazza Matteotti con la rassegna “Autunno in centro storico” - Iniziano gli ormai tradizionali appuntamenti con i pomeriggi di animazione della rassegna “Autunno in Centro Storico” organizzati da Modenamoremio, società di promozione del Centro Storico di Modena, con il contributo di Coldiretti Modena. Mercoledì 2 Ottobre, alle 17, in Piazza Matteotti, è in... (Modenatoday.it)

Festa dell'abbonato e dei consumatori in piazza Matteotti : in palio una crociera per due nel Mediterraneo - Si svolgerà giovedì 19 settembre dalle 17:30 alle 19:30 in piazza Matteotti a Genova l'evento dedicato agli abbonati “Abbonamento: la scelta giusta per un futuro sostenibile”, la festa "combo" dei consumatori che unisce mobilità sostenibile e tecnologie digitali. L’evento è organizzato dalle... (Genovatoday.it)

Presidio di piazza Matteotti - in sei mesi dieci interventi di Polizia Locale - Dopo sei mesi di attività, in Consiglio Comunale è stato tratteggiato un primo bilancio del Punto città sicura di Piazza Matteotti. Lo ha fatto l’assessora a Sicurezza urbana integrata Alessandra Camporota nella seduta di ieri rispondendo all’interrogazione del capogruppo di Fratelli d’Italia... (Modenatoday.it)