Thesocialpost.it - Imam di Bologna espulso dall’Italia, rivendicava sostegno ad Hamas

Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it

(Di martedì 8 ottobre 2024) Zulfiqar Khan,della moschea di, è stato raggiunto da un decreto di espulsione firmato dal Ministero dell’Interno italiano per motivi di sicurezza. Le motivazioni alla base di questa decisione includono l’accusa che Khan abbia espresso visioni integraliste sul jihad, esaltato il martirio e sostenuto l’operato dei mujahidin nel conflitto israelo-palestinese, con una rivendicazione di supporto ad. Secondo quanto riportato dal suo difensore, Francesco Murru, Khan si trova ora ad affrontare quello che viene descritto come un ritorno a una situazione di “stato di polizia”, ??dove vengono perseguiti i reati di opinione. La decisione del governo è stata giustificata come necessaria per motivi di sicurezza nazionale, trattandosi di dichiarazioni e posizioni che possono essere considerate una minaccia alla sicurezza pubblica.