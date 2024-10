Il Pd apre a Italia Viva ma c'è l'altolà di Avs, M5S e Franco Miceli: "No ai renziani nel centrosinistra" (Di martedì 8 ottobre 2024) L'apertura del Pd a Italia Viva trova l'altolà degli altri gruppi di opposizione presenti in Consiglio comunale. Da Alleanza Verdi Sinistra, M5S e gruppo Miceli Sindaco arriva "il 'no' ad ipotesi di allargamento al Comune di Palermo della coalizione di centrosinistra ai renziani". La Palermotoday.it - Il Pd apre a Italia Viva ma c'è l'altolà di Avs, M5S e Franco Miceli: "No ai renziani nel centrosinistra" Leggi tutta la notizia su Palermotoday.it (Di martedì 8 ottobre 2024) L'apertura del Pd atrova l'degli altri gruppi di opposizione presenti in Consiglio comunale. Da Alleanza Verdi Sinistra, M5S e gruppoSindaco arriva "il 'no' ad ipotesi di allargamento al Comune di Palermo della coalizione diai". La

