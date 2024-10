Il Gruppo Bauli presenta “1996 – La fabbrica sta bruciando” il cortometraggio scritto e diretto da Pietro Castellitto (Di martedì 8 ottobre 2024) Il Gruppo Bauli racconta il salvataggio del lievito madre Futura durante l’incendio dello stabilimento di Castel D’Azzano, il 9 ottobre di ventotto anni fa, con “1996 – La fabbrica sta bruciando”, cortometraggio scritto e diretto da Pietro Castellitto. Il regista scrive un nuovo capitolo della nuova campagna Futura – La magia più attesa con “1996 – La fabbrica sta bruciando”, attraverso lo sguardo di Michele Bauli, oggi Presidente del Gruppo. Il corto è stato presentato in anteprima esclusiva ai dipendenti e alla stampa l’8 ottobre all’UCI Cinemas di Verona, mentre sul digital, in Tv e al cinema è già on air dal 7 ottobre il trailer in formato 30? e 60?. Laprimapagina.it - Il Gruppo Bauli presenta “1996 – La fabbrica sta bruciando” il cortometraggio scritto e diretto da Pietro Castellitto Leggi tutta la notizia su Laprimapagina.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Ilracconta il salvataggio del lievito madre Futura durante l’incendio dello stabilimento di Castel D’Azzano, il 9 ottobre di ventotto anni fa, con “– Lasta”,da. Il regista scrive un nuovo capitolo della nuova campagna Futura – La magia più attesa con “– Lasta”, attraverso lo sguardo di Michele, oggi Presidente del. Il corto è statoto in anteprima esclusiva ai dipendenti e alla stampa l’8 ottobre all’UCI Cinemas di Verona, mentre sul digital, in Tv e al cinema è già on air dal 7 ottobre il trailer in formato 30? e 60?.

