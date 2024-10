Lanazione.it - Il Centro Basaglia ricorda la psicologa Tonina Tanda

(Di martedì 8 ottobre 2024) Arezzo, 8 ottobre 2024 – IllaIlFrancodi Arezzo partecipa al lutto per la scomparsa diprima nel Servizio di salute mentale della Valdichiana e poi per molti in quello di Arezzo. Vicini alla famiglia della dottoressane ricordiamo il valore professionale e umano, la grande dedizione al lavoro clinico con i pazienti, la partecipazione appassionata alla costruzione dei servizi territoriali della salute mentale aretina. Ti salutiamoe conserveremo memoria delle nostre comuni pratiche per una salute mentale pubblica a servizio della cittadinanza.