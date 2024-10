Idf, al via operazione terrestre in parte ovest Libano sud (Di martedì 8 ottobre 2024) Le Forze di difesa israeliane hanno annunciato di aver avviato un'operazione terrestre "limitata, localizzata e mirata" contro Hezbollah nella parte occidentale del Libano meridionale. L'operazione terrestre israeliana nel Libano meridionale è iniziata il 30 settembre; fino ad ora si era concentrata sul lato orientale del confine. L'Idf afferma inoltre che è la prima volta che una divisione di riserva dell'Idf viene utilizzata in operazioni di combattimento nel Libano meridionale che si unisce alle altre tre divisioni coinvolte nell'offensiva terrestre. La divisione di riserva si unisce alle tre divisioni dell'esercito permanente già operative nei settori centrale e orientale del Libano meridionale, aggiungendo - scrive il Times of Israel - migliaia di truppe all'offensiva terrestre di Israele, portando il numero totale di soldati dispiegati in Libano a superare probabilmente i 15.000. Quotidiano.net - Idf, al via operazione terrestre in parte ovest Libano sud Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di martedì 8 ottobre 2024) Le Forze di difesa israeliane hanno annunciato di aver avviato un'"limitata, localizzata e mirata" contro Hezbollah nellaoccidentale delmeridionale. L'israeliana nelmeridionale è iniziata il 30 settembre; fino ad ora si era concentrata sul lato orientale del confine. L'Idf afferma inoltre che è la prima volta che una divisione di riserva dell'Idf viene utilizzata in operazioni di combattimento nelmeridionale che si unisce alle altre tre divisioni coinvolte nell'offensiva. La divisione di riserva si unisce alle tre divisioni dell'esercito permanente già operative nei settori centrale e orientale delmeridionale, aggiungendo - scrive il Times of Israel - migliaia di truppe all'offensivadi Israele, portando il numero totale di soldati dispiegati ina superare probabilmente i 15.000.

Medioriente : Idf - iniziata incursione terrestre mirata e limitata in sud del Libano - (LaPresse) – L’Idf ha annunciato di aver lanciato un’incursione terrestre “mirata e limitata” nel Libano meridionale diverse ore fa contro obiettivi e infrastrutture di Hezbollah in diversi villaggi libanesi lungo il confine. Milano, 1 ott. Gli aerei, ha aggiunto, stanno supportando le truppe di ... (Lapresse.it)

Raid a raffica da Gaza all’Iraq poi Netanyahu lancia l’offensiva terrestre in libano - Una vera e propria pioggia di bombe che, oltre alla Striscia di Gaza, si è abbattuta pure sul Libano, sull’Iraq, sulla Siria e sullo Yemen. Finché ciò non avverrà , Israele continuerà le sue azioni per garantire la sicurezza dei cittadini israeliani e il ritorno dei residenti del nord alle loro ... (Lanotiziagiornale.it)