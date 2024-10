Amica.it - I look del royal tour di Mary di Danimarca in Brasile

(Di martedì 8 ottobre 2024) Durante il suo viaggio ufficiale income protettrice del Programma delle Nazioni Unite per l’Ambiente (UNEP),diha indossato 6in perfetta sintonia con la natura del luogo. Per il primo giorno di, la regina ha scelto una camicia del brand sportivo Columbia, pantaloni cargo e scarpe da trekking. Per una serata a teatro,diha optato per blusa incrociata di Jesper Hovring e gonna ricamata. Completa il tutto con accessori dorati: sandali Aquazzura e clutch. All’Istituto Nazionale di Ricerca della Foresta Amazzonica, la sovrana ha indossato un abito etnico di Sandro con scollo a “V” e maniche a tre quarti. Per la visita al Centro Educacional do Lago, la reginaha indossato un abito chemisier con righe verticali firmato Stella Jean e sandali firmati Michel Vivien Paris.