Genoa-Bologna, tornano i tifosi al Ferraris: scatta la vendita dei biglietti (Di martedì 8 ottobre 2024) Il cammino verso Genoa-Bologna è iniziato, Gilardino lavora da ieri a Pegli per cercare di far uscire la squadra dalla crisi e sa che il prossimo avversario non è di certo di quelli teneri. Ci sarò bisogno di tutti per riuscire a riemergere e fondamentale sarà la spinta del pubblico che tornerà a Genovatoday.it - Genoa-Bologna, tornano i tifosi al Ferraris: scatta la vendita dei biglietti Leggi tutta la notizia su Genovatoday.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Il cammino versoè iniziato, Gilardino lavora da ieri a Pegli per cercare di far uscire la squadra dalla crisi e sa che il prossimo avversario non è di certo di quelli teneri. Ci sarò bisogno di tutti per riuscire a riemergere e fondamentale sarà la spinta del pubblico che tornerà a

Genoa - infortunio Bani : escluse lesioni muscolari. Col Bologna potrebbe esserci - Una parziale buona notizia arriva dall`infermeria del Genoa per Alberto Gilardino. Gli esami strumentali a cui si è sottoposto nelle scorse... (Calciomercato.com)

Atalanta - c’è il Genoa : obiettivo riprendere a correre anche in Serie A dopo gli stop con Como e Bologna - Retegui sfida il suo passato La sfida tra Atalanta e Genoa avrà un sapore speciale soprattutto per Mateo Retegui, ovvero l’attaccante che la Dea ha prelevato proprio dal club ligure nel corso dell’ultima sessione estiva. L’Atalanta, dopo aver archiviato la grande prova di Champions League contro ... (Bergamonews.it)

VOTI - il sabato degli arbitri : SACCHI non ha problemi in Udinese-Inter - COLOMBO fa un errore in Genoa-Juventus - RAPUANO è confuso in Bologna-Atalanta - Le pagelle e i voti degli arbitri impegnati ieri nelle tre sfide del campionato italiano di Serie A Come si sono comportati gli arbitri del sabato di campionato? Ecco i giudizi de La Gazzetta dello Sport relativi alle 3 gare disputate ieri e tutte di una certa importanza: Udinese-Inter, ... (Calcionews24.com)