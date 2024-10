Forzato in ospedale l’armadietto di un infermiere pontino al quale rubano l’auto… Denunciati in due

Leggi tutta la notizia su Dayitalianews.com

(Di martedì 8 ottobre 2024) La Squadra Mobile di Latina ha denunciato in stato di libertà un uomo e una donna, entrambi già noti alle forze dell’ordine, per il furto di un’automobile appartenente a undell’ICOT. Il furto è avvenuto nella notte tra sabato e domenica, quando i due sospetti hanno rubato le chiavi dell’auto dal locale sotterraneo riservato agli armadietti personali dei dipendenti dell’. Il furto e il tentativo di rubare negli armadietti dei dipendenti Secondo le ricostruzioni, i due individui hanno messo in atto il furto con forzature di armadietti in tarda serata, cercando di appropriarsi di effetti personali dei dipendenti. In particolare, uno degli armadietti è stato aperto con successo, permettendo loro di impossessarsi delle chiavi di un’automobile che apparteneva a un