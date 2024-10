Urbanpost.it - Ecco a cosa serve il pulsante con la lettera “A” in macchina (non tutti lo sanno)

(Di martedì 8 ottobre 2024) Ti sei mai chiesto aquestoincon la“A” circondata? Se sì, non sei il solo! In molte auto moderne, questospesso passa inosservato, ma la sua funzione potrebbe davvero migliorare la tua esperienza di guida, soprattutto in situazioni di traffico o durante le fermate brevi. Vediamo aquestosemisconosciuto che si trova su tantissime auto. Dove si trova e come riconoscerlo? Ilin questione si chiama Auto-Hold, una funzione che attiva automaticamente il freno. Solitamente lo trovi accanto aldel freno di stazionamento elettronico (P) sulla console centrale. A volte, il simbolo è nascosto nel menu del sistema Infotainment dell’auto. Lo riconosci dal simbolo “A” cerchiato, accompagnato spesso dalla dicitura “Auto-Hold”.