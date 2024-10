"Di food in tour": domenica 13 nuova tappa a Sarno (Di martedì 8 ottobre 2024) Il 13 ottobre, il progetto "Di food in tour" farà tappa a Sarno. Organizzato dallo Studio PAMart in collaborazione con il CTG Gruppo Picentia-Salerno, l'evento propone un viaggio alla scoperta delle eccellenze culinarie e culturali locali.Il programmaDopo il successo delle prime dieci Salernotoday.it - "Di food in tour": domenica 13 nuova tappa a Sarno Leggi tutta la notizia su Salernotoday.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Il 13 ottobre, il progetto "Diin" farà. Organizzato dallo Studio PAMart in collaborazione con il CTG Gruppo Picentia-Salerno, l'evento propone un viaggio alla scoperta delle eccellenze culinarie e culturali locali.Il programmaDopo il successo delle prime dieci

"International Street Food" fa tappa in Ancona : a piazza Pertini tre giorni dedicati al cibo di strada di qualità - ANCONA – Si svolgerà ad Ancona la 123° tappa dell'ottava edizione dell'International Street Food 2024, la più importante manifestazione di street food esistente in Italia, organizzata da Alfredo Orofino, Presidente di Airs (Associazione Italiana Ristoratori di Strada) in collaborazione con la... (Anconatoday.it)

Ad Ostia la 106° tappa dell’International Street Food - Il pubblico sta accorrendo numeroso e con molto entusiasmo in ogni tappa per gustare le prelibatezze cucinate dai protagonisti di questo festival, gli chef su strada, che hanno difeso con caparbietà e orgoglio i loro Street Food. I truck e gli stand più importanti d’Italia con dell’eccellente cibo ... (Ilfaroonline.it)

TTS FOOD : PROSSIMA TAPPA COLLEFERRO - Dal Messico nachos, burritos, tacos e margarita. Passando poi per l’Abruzzo, gustando i veri arrosticini di pecora cotti alla brace. Per i più golosi, bombe e ciambelle calde, tiramisù espresso, paste sfornate e farcite al momento, maritozzi con la panna, cheesecake home-made e delizie al ... (Romadailynews.it)