De Martino inarrestabile. Amadeus fa peggio di Real Time: ascolti horror (Di martedì 8 ottobre 2024) La saga che vede contrapposti i due presentatori televisivi Amadeus e Stefano De Martino si arricchisce ogni giorno di nuovi colpi di scena. Sconfessando sempre più le Cassandre della Sinistra che, alla notizia dell'esodo di Ama sui canali Discovery e della sua sostituzione con il collega più giovane, gridavano come di consueto a «TeleMeloni» vaticinando sciagure inenarrabili per Affari tuoi e per Rai1. Nulla di più falso. De Martino veleggia infatti sull'Ammiraglia Rai con il vento in poppa, per nulla scalfito dal cambio al timone. Mentre, salpato due settimane fa sul Nove, Chissà chi è – già I soliti ignoti – pilotato dal pur bravissimo Amadeus continua a navigare in cattive acque. Iltempo.it - De Martino inarrestabile. Amadeus fa peggio di Real Time: ascolti horror Leggi tutta la notizia su Iltempo.it (Di martedì 8 ottobre 2024) La saga che vede contrapposti i due presentatori televisivie Stefano Desi arricchisce ogni giorno di nuovi colpi di scena. Sconfessando sempre più le Cassandre della Sinistra che, alla notizia dell'esodo di Ama sui canali Discovery e della sua sostituzione con il collega più giovane, gridavano come di consueto a «TeleMeloni» vaticinando sciagure inenarrabili per Affari tuoi e per Rai1. Nulla di più falso. Develeggia infatti sull'Ammiraglia Rai con il vento in poppa, per nulla scalfito dal cambio al timone. Mentre, salpato due settimane fa sul Nove, Chissà chi è – già I soliti ignoti – pilotato dal pur bravissimocontinua a navigare in cattive acque.

