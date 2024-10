Crisi Turchi-Russo, gira una voce antipatica e c’entrerebbe un conduttore: “Lui ha sempre avuto una cotta per lei” (Di martedì 8 ottobre 2024) Enzo Paolo Turchi e Carmen Russo sono in Crisi? La notizia, piovuta dal cielo ieri sera nel corso della settima puntata del Grande Fratello, ha fatto parlare molte persone. Una di queste ha contattato Grazia Sambruna che, via MowMag, ha raccontato il fatto. Insomma, vi ricordate il fantascientifico gossip su Stefano De Martino? Eh, pare che sotto sotto. “Tirato in mezzo, il conduttore invita il concorrente nel Confessionale dove lui, dopo essersi assicurato che la moglie non potesse sentire, rivela: “Penso che lei si sia stufata del nostro rapporto, cioè di me. Le piacciono i Superman e io non lo sono più, non lo posso più essere alla mia età. Vorrei solo godermi con calma la vecchiaia e mia figlia, ma sembra chiedere troppo. Credo che Carmen non mi abbia tradito. O, almeno, lo spero“. Biccy.it - Crisi Turchi-Russo, gira una voce antipatica e c’entrerebbe un conduttore: “Lui ha sempre avuto una cotta per lei” Leggi tutta la notizia su Biccy.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Enzo Paoloe Carmensono in? La notizia, piovuta dal cielo ieri sera nel corso della settima puntata del Grande Fratello, ha fatto parlare molte persone. Una di queste ha contattato Grazia Sambruna che, via MowMag, ha raccontato il fatto. Insomma, vi ricordate il fantascientifico gossip su Stefano De Martino? Eh, pare che sotto sotto. “Tirato in mezzo, ilinvita il concorrente nel Confessionale dove lui, dopo essersi assicurato che la moglie non potesse sentire, rivela: “Penso che lei si sia stufata del nostro rapporto, cioè di me. Le piacciono i Superman e io non lo sono più, non lo posso più essere alla mia età. Vorrei solo godermi con calma la vecchiaia e mia figlia, ma sembra chiedere troppo. Credo che Carmen non mi abbia tradito. O, almeno, lo spero“.

