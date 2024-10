Ilgiorno.it - "Condizioni allarmanti, chiediamo interventi"

(Di martedì 8 ottobre 2024)"urgenti" per il carcere San Vittore e l’istituto penitenziario minorile Beccaria. Li chiede a gran voce il Sappe, il sindacato autonomo di polizia penitenziaria, ai vertici del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, dopo una visita nei due penitenziari milanesi avvenuta ieri. La delegazione, con il segretario generale del Sappe Donato Capece, ha visitato prima San Vittore, dove "lecontinuano a essereper sovraffollamento, carenza di organico e difficoltà nella gestione della popolazione detenuta", ha sottolineato. Un caso non isolato: "Da diverso tempo viene denunciata la precaria situazione penitenziaria della Lombardia, che si caratterizza anche per atti particolarmente violenti contro i poliziotti penitenziari e dall’assenza di provvedimenti contro chi si rende responsabile di queste inaccettabili violenze".