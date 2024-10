Cina: registra 13 mln viaggi in entrata, uscita nella settimana di festa (Di martedì 8 ottobre 2024) Pechino, 08 ott – (Xinhua) – Le agenzie di controllo delle frontiere in tutta la Cina hanno registrato circa 13,1 milioni di viaggi in entrata e in uscita durante i sette giorni di vacanza per la Giornata nazionale, conclusi ieri, con un aumento del 25,8% su base annua, secondo l’Amministrazione nazionale per l’immigrazione (NIA). Di questi viaggi, 7,59 milioni sono stati effettuati da cittadini della Cina continentale, 4,49 milioni da cittadini di Hong Kong, Macao e Taiwan e 1,01 milioni da stranieri, con un aumento rispettivamente del 33,2%, del 13,2% e del 37,2% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, secondo i dati forniti oggi dalla NIA. (Xin) Agenzia Xinhua Romadailynews.it - Cina: registra 13 mln viaggi in entrata, uscita nella settimana di festa Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Pechino, 08 ott – (Xinhua) – Le agenzie di controllo delle frontiere in tutta lahannoto circa 13,1 milioni diine indurante i sette giorni di vacanza per la Giornata nazionale, conclusi ieri, con un aumento del 25,8% su base annua, secondo l’Amministrazione nazionale per l’immigrazione (NIA). Di questi, 7,59 milioni sono stati effettuati da cittadini dellacontinentale, 4,49 milioni da cittadini di Hong Kong, Macao e Taiwan e 1,01 milioni da stranieri, con un aumento rispettivamente del 33,2%, del 13,2% e del 37,2% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, secondo i dati forniti oggi dalla NIA. (Xin) Agenzia Xinhua

