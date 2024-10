Thesocialpost.it - Chloe morta a 13 anni di sepsi. La madre: “Per i medici fingeva”

(Di martedì 8 ottobre 2024) Tragica storia di malasanità in Inghilterra.Longster è stata trasportata d’urgenza al pronto soccorso del Kettering General Hospital, nel Northamptonshire, il 28 novembre 2022 dopo essersi svegliata con un dolore alle costole e sintomi simili al raffreddore. Nonostante il peggioramento della sua condizione e l’insistenza della, ihanno minimizzato la gravità del caso, definendola una “adolescente drammatica” e non sospettando che si trattasse di, una condizione potenzialmente fatale. Ladi, Louise Longster, ha raccontato come le sue preoccupazioni siano state ripetutamente ignorate dal personale medico, che ha trattato la sua insistenza come se fosse solo una reazione eccessiva.