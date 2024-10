Lanazione.it - Censimento Istat a Pisa, prende il via in questi giorni nuova edizione

(Di martedì 8 ottobre 2024), 8 ottobre 2024. Stanno arrivando a casa delle famigliene le lettere per unadelpermanente della popolazione 2024 a cura dell’Istituto Nazionale di Statistica. L’attività di rilevazione della popolazione e delle abitazioni da parte diin tutta Italiail via inper concludersi a dicembre. Dal 2018 L’effettua la rilevazione censuaria con cadenza annuale e non più decennale, il che consente di rilasciare informazioni continue e tempestive. Ilpermette di conoscere le principali caratteristiche strutturali e socio-economiche della popolazione che dimora abitualmente in Italia, a livello nazionale, regionale e locale e di confrontarle con quelle del passato e degli altri Paesi. Ilpermanente, dunque, non coinvolge più tutte le famiglie nello stesso momento ma solo una parte di esse.