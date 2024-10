Blitz della Polizia, colpo ai clan Casamonica e Spada per spaccio di droga (Di martedì 8 ottobre 2024) Roma, 5 ottobre 2024 – Un duro colpo è stato inferto ai clan Casamonica e Spada nella mattinata di oggi, grazie a un’operazione della Polizia di Stato che ha colpito il cuore del traffico di stupefacenti nella zona di Torre Angela. Sette le misure cautelari emesse dal Tribunale di Roma al termine di un’indagine condotta dalla Direzione Distrettuale Antimafia (DDA), che ha smantellato una rete criminale legata al controllo dello spaccio di droga in questo quartiere e in altri quartieri (piazza Gasparri ad Ostia, ad esempio) della Capitale. Tra i destinatari delle misure restrittive figurano alcuni esponenti di spicco dei due noti clan, già protagonisti di altre vicende criminali legate al controllo del territorio nella periferia romana. Leggi tutta la notizia su Ilfaroonline.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Roma, 5 ottobre 2024 – Un duroè stato inferto ainella mattinata di oggi, grazie a un’operazionedi Stato che ha colpito il cuore del traffico di stupefacenti nella zona di Torre Angela. Sette le misure cautelari emesse dal Tribunale di Roma al termine di un’indagine condotta dalla Direzione Distrettuale Antimafia (DDA), che ha smantellato una rete criminale legata al controllo dellodiin questo quartiere e in altri quartieri (piazza Gasparri ad Ostia, ad esempio)Capitale. Tra i destinatari delle misure restrittive figurano alcuni esponenti di spicco dei due noti, già protagonisti di altre vicende criminali legate al controllo del territorio nella periferia romana.

