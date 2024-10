Auto finisce contro un mezzo pesante in autostrada, un morto (Di martedì 8 ottobre 2024) Terribile scontro mortale in Autostrada. Secondo le prime informazioni, erano passate da dopo le 11 e 30 di oggi, martedì 8 ottobre, quando un'Auto avrebbe tamponato un Autoarticolato fermo nella piazzola di sosta sulla corsia di emergenza. L'incidente è avvenuto nel tratto Autostradale a tre Udinetoday.it - Auto finisce contro un mezzo pesante in autostrada, un morto Leggi tutta la notizia su Udinetoday.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Terribile smortale instrada. Secondo le prime informazioni, erano passate da dopo le 11 e 30 di oggi, martedì 8 ottobre, quando un'avrebbe tamponato unarticolato fermo nella piazzola di sosta sulla corsia di emergenza. L'incidente è avvenuto nel trattostradale a tre

Genova - incidente tra tir su A26 : tre feriti lievi - riaperto il tratto autostradale - . Questa mattina, verso le 4, secondo quanto comunica Aspi, sull'A26 Genova Voltri-Gravellona Toce è stato riaperto il tratto compreso tra Masone e il bivio con l'A10 Genova-Savona in direzione Genova Voltri, precedentemente chiuso in entrambe le direzioni a causa di un incidente avvenuto ieri ... (Tg24.sky.it)

Travolta e uccisa sull'autostrada a soli 24 anni : il tragico destino di Sadri - La dinamica Scesa dalla sua vettura a seguito di un incidente, la 24enne sarebbe stata travolta per due volte. . . Ragazza di origini marocchine, residente a Chiari, è deceduta alla giovane età di 24 anni. È Sadri Bochra la vittima dell'incidente mortale avvenuto lunedì sera ... (Bresciatoday.it)

Doppio incidente in autostrada : chiuso un tratto dell'A26 - Doppio incidente stradale sull'A26, nel tratto tra Baveno e Verbania, in direzione nord. É successo poco dopo le 8,30 di oggi, martedì 8 ottobre, all'altezza del chilometro 189,8. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, le pattuglie della polizia stradale e il personale di Autostrade per... (Novaratoday.it)