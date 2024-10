Arrestato spacciatore, in casa un registro per la contabilità (Di martedì 8 ottobre 2024) Tarantini Time QuotidianoLo scorso pomeriggio, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Massafra, nel corso di un servizio finalizzato alla prevenzione e alla repressione dei reati relativi allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno Arrestato un 36enne di Crispiano, presunto responsabile di “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti”. I Carabinieri, durante un servizio di pattuglia svolto a Crispiano, hanno notato l’uomo in strada, nei pressi della sua abitazione. Alla vista dei militari dell’Arma, l’uomo avrebbe tentato la fuga nei vicoli del centro storico. Tarantinitime.it - Arrestato spacciatore, in casa un registro per la contabilità Leggi tutta la notizia su Tarantinitime.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Tarantini Time QuotidianoLo scorso pomeriggio, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Massafra, nel corso di un servizio finalizzato alla prevenzione e alla repressione dei reati relativi allo spaccio di sostanze stupefacenti, hannoun 36enne di Crispiano, presunto responsabile di “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti”. I Carabinieri, durante un servizio di pattuglia svolto a Crispiano, hanno notato l’uomo in strada, nei pressi della sua abitazione. Alla vista dei militari dell’Arma, l’uomo avrebbe tentato la fuga nei vicoli del centro storico.

