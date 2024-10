Ilnapolista.it - Anche in Inghilterra hanno un problema arbitri, pure lì la Lega copre gli errori negando la realtà (Times)

(Di martedì 8 ottobre 2024)inglisbagliano e lalila) Al calcio inglese il Var non è mai andato giù. Ma adesso, scrive Martin Samuel sul, “stiamo entrando nell’era della post-verità arbitrale”. Un concetto che si sposa perfettamente con le ultime polemiche sui rigorini in Serie A. “La Premier League – scrive il– ha il suo modo di negoziare sugli episodi dubbi. Inventa. Lae la Professional Game Match Officials Ltd (l’associazione degli) guardano i tifosi e gli spettatori negli occhi e dicono loro che ciò chevisto non è affatto ciò che è successo. Le dichiarazioni della Premier League che spiegano le decisioni controverse dovrebbero essere accompagnate da quelle pillole blu offerte in Matrix. Continuate a vivere l’illusione, gente. Non c’è stato alcun tentativo, non c’è stato alcun fallo”.